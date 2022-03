Mãe demite Julia após fazer sexo com paciente. Meu Deus, ela não aprende?

Adicta não deixa de dar trabalho para Ana Virgínia e dá passos para trás em relação à ‘recomeço’

Já dizia Fátima de ‘Tapas e Beijos’, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e é exatamente isso que Julia, Denise Fraga, tem que aprender a separar: sexo e trabalho. A cantora, que está trabalhando como secretária da mãe, Ana Virgínia, Regina Braga, irá conhecer e se envolver com Breno, Marco Ricca.

Ana Virgínia descobre que filha está dormindo com paciente (Foto: Reprodução)

Fora das sessões de terapia eles vão transar e o fato chegará até os ouvidos da psiquiatra pela boca do próprio paciente. Ana ficará desapontada com a filha e a demitirá.

A mãe de Felipe, Gabriel Leone, tenta refazer a vida com dignidade, longe do vício do álcool. A conquista começa a surtir efeito quando ela consegue emprego no consultório de Ana Virgínia como assistente para ajudar nas despesas de casa, uma vez que estão morando mãe e filho.

Júlia tenta refazer a vida com dignidade longe do álcool (Foto: Reprodução)

Mas como nem tudo são flores, Júlia deixará suas conquistas escorrer pelos dedos nas próximas cenas. A novela passará por um recorte no tempo e mostrará que a musicista se tornará professora de Maria, a filha de Breno e Ilana.

Essa relação estreita os laços entre Júlia e o veterano, fazendo os dois irem para a cama. O personagem abordará o assunto em uma das sessões de terapia com Ana Virgínia, que por sua vez ligará os pontos.

Com a certeza de que sua filha se envolveu com o fotógrafo, ela também descobre que Rebeca, Andrea Beltrão, estava tendo um caso com seu neto. A psiquiatra, demitirá Julia, a acusando de falta de ética.

A novela sairá do ar no próximo dia 26, e eu estou morrendo de curiosidade para saber o desfecho da trama. Se curiosidade matasse eu estaria MOR-TA.