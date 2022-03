Final ‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara arranja novo namorado

Patricinha vai começar a namorar, mas vai continuar com dedo podre para homem

O final de ‘Um Lugar ao Sol’ revela surpresas para lá de boas, mas nada que já não fosse de se imaginar, porque Bárbara, Alinne Moraes, continua com o dedo podre de sempre para homem. O novo namorado da patricinha vai dar um bolo na família Assunção.

Edu, ator ainda não divulgado, deixará a família preocupada. “A história vai continuar a mesma”, comenta Rebeca, Andrea Beltrão. Após um corte no tempo, o rapaz demonstra um comportamento similar ao do gêmeo rico, não respeitando Bárbara.

Bárbara arranja novo namorado na reta final de Um Lugar ao Sol (Foto: Reprodução)

Como ela é muito carente, ela passa pano para todos os vacilos de Edu e segue o relacionamento com o abusado, levando ele até para a festa de aniversário de Santiago, José de Abreu.

Cecília, Fernanda Marques, dará falta da tia e a mãe dela explica que o motivo da ausência é mais um surto de histeria da patricinha. O boyzinho não aparecerá no jantar e causará um burburinho já conhecido pelo histórico da ricaça.

Edu não comparece ao jantar e Bárbara fica nervosa (Foto: Reprodução)

Bárbara ligará para o seu namorado: “Como assim, Edu? Eu não acredito. Está todo mundo te esperando e você disse que vinha, e… Alô, Edu? Edu? Não posso acreditar”, gritará a dondoca.

Será que a novela vai terminar com a mesma história se repetindo? Bárbara segue com dedo podre para macho e a família não aprova o novo partido.