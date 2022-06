As 10 melhores fantasias do Uchella

Rafa Uccman reuniu um time de peso para sua festa em São Paulo na noite de terça (14)

A gente ama uma festinha, ainda mais quando a comemoração tem um tema específico para a gente conferir o look dos famosos e julgar as suas escolhas. Sou dessas! Amo dar pitaco e com o Ucchella não foi diferente. Acompanhei a festa da Rafa Uccman, que tinha como tema os anos 2000, para poder escolher as 10 melhores.

Rafa Uccman de Gisele Bündchen

A aniversariante não decepcionou em momento algum em suas escolhas, sendo uma das mais bem vestidas. Para iniciar a noite, a musa escolheu um look icônico usado por Gisele Bündchen no desfile da Victoria’s Secret´s. Avisem o Papai Noel que a Mamãe Noel está diferente esse ano.

John Drops de Kim Kardashian

It´s Balenciaga, bitch. John Drops não deixou de mostrar seu amor e temos pela diva Kim Kardashian. O icônico apostou no look de fitas produzido pela grife especialmente para Kim. Achei a ideia super original. Amei!

Gkay e Donatella

Mesmo depois do bafafá com Sônia Abrão, posso dizer que Gkay arrasou no look de Donatella Versace. A musa investiu em um top de couro da marca, que lá no passado foi um fracasso de vendas, só garantindo seu espaço no mercado depois da fama da série que conta mais sobre a vida de Gianni Versace.

Marina Ferrari de Tempestade

Além de ter um corpo de dar inveja em qualquer um e deixar os homens babando, Marina Ferrari apostou no maiô de cava alta para curtir a festa do influenciador. A musa utilizou como inspiração a personagem ‘Tempestade’ e não decepcionou na entrega de uma produção de muito bom gosto.

Fernanda Schneider de Sininho

Que isso, um filme? Se for me deixe sonhando, porque eu estou vendo uma Sininho belíssima! Fefe apostou no verdinho nada básico e completou a produção com as asinhas de fada. Tem coisa mais linda? Não tem!

Di Ferrero e Isabeli Fontana de Matrix

Eu tô no chão! Que casalzão, meu Deus! Isabeli Fontana e Di Ferrero incorporaram o Matrix e investiram em uma produção finíssima em capas de couro e o pretinho nada básico.

Deolane e Izabel Goulart de Maria Marruá (Aloca!)

A onça está solta na festa de Rafa Uccman. E pasmem, não estou falando de qualquer oncinha por aí não, é um time de onças de peso. Deolane e Izabel Goulart investiram na personagem a lá Maria Marruá e curtiram a noite da forma mais brasileira possível.

Vivi Wanderley de Power Ranger

Tem algo mais anos 2000 que Power Rangers? Desocnheço! Vivi arrasou na escolha das fantasias do seu team, colocando todo mundo da série que marcou gerações, inclusive seu namorado, Juliano.

Laura Brito de boiadeira

Ela sabe que pode, ela sabe que entrega nas produções. Laurinha, que isso mulher? Assim você acaba com nosso coração. A influenciadora apostou em um macacão em couro vermelho e completou a fantasia de boiadeira sexy com munições e um chapéu.

Viih Tube e Rica de Marré de Britney Spears

Estudou a referência e arrasou no look, quem disse que não podem ter duas Britneys no mesmo lugar? Viih Tube e Rica de Marré investiram na produção all jeans ao lado dos seus boys, como fez a loirinha do pop em uma premiação em 2001. Eu A-MEI!