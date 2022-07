Uber viraliza nas redes por lavar carro com gasolina

Homem comemora queda no preço da gasolina desperdiçando

Tem brasileiro que ainda não entendeu que vive no Brasil e não pode fazer graça com os insumos. A gasolina se tornou um dos bens mais caros no Governo Bolsonaro, e uma simples queda no preço do combustível afeta a sanidade de alguns. Viralizou nas redes sociais um homem que chega a lavar seu carro com gasolina, mas na verdade é etanol.

“A gasolina baixou, é Bolsonaro, enche essa [email protected], deixa derramar, deixa , gasolina baixou, para nada, lavar o pneu, deixa derramar”, diz o homem em vídeo.

As más línguas dizem que o homem é motorista da Uber, o que deixa a situação ainda mais preocupante, afinal, sabemos que o principal insumo para os carros é a gasolina. Além disso, no vídeo podemos ver que o posto não tem bandeira.

De acordo com a Folha de São Paulo, a gasolina deverá cair R$1,55 por litro diante dos cortes de impostos propostos pelo governo, mas cada estado trabalhará com a taxa dentro dos seus parâmetros.

Não aguento, não vou, é tirando daqui para colocar ali.