Uber é notificada pelo Procon Carioca

A empresa terá 24 horas para justificar taxas abusivas cobradas no Rock in Rio.

Minha gente! A empresa Uber, acaba de ser notificada pelo Procon do Rio de Janeiro, por taxas extremamente abusivas no Rock in Rio. R$36,90 de taxa extras? A Uber está achando que somos o que? Palhaços? Nem o filho do Roberto Marinho pagaria um valor desse. Mas, felizmente, a justiça chega rápido.

O órgão público deu para a empresa 24h para esclarecer o valor das taxas que foram cobradas, sem aviso prévio, nas proximidades do festival Rock in Rio. Caso a empresa não dê uma justificativa plausível, o Procon exigirá que a Uber faça a devolução do dinheiro pago aos consumidores.