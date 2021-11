Twitter vai ao chão com novo clipe de Anitta! Super erótico!

Anitta lançou seu clipe “Envolver”, nele a cantora abusa da sensualidade ao dançar com bailarino. O twitter amou.

Anitta lançou seu novo clipe “Envolver” e no Twitter só de fala disso!

Anitta, deu gatilho aqui! Queria eu estar dançando com aquele boy… ai ai… mas vamos ao que interessa… a cantora Anitta lançou hoje o clipe da música em espanhol “Envolver”. O single conta com a participação de um boy Magia Ayoub Mutanda. Nele a cantora abusa da sensualidade ao dançar com Ayoub.

Bastou Anitta lançar seu clipe dançante e sensual que o Twitter veio abaixo. Muitos comentários positivos, pois realmente, a música é ótima, super dançante. Alguns seguidores disseram estar viciados em “Envolver”. Um seguidor postou: “Mano, Anitta entregou demais em Envolver”. Já outro disse: “Esse clipe da Anitta me dá gatilho, ai que vontade de me envolver com o boy assim mds”. Só se fala nisso!









O clipe de “Envolver” faz um paralelo entre a realidade da cantora, dançando em um cômodo sozinha e o cenário que retrata seu desejo, em que dança sensual com o Boy da vez.

A cantora assina a direção do projeto, e a produção do clipe ficou por conta de Harold Jimenez, da 36 grados, conhecido colaborador em trabalhos de Maluma e J. Balvin.

Ai Anitta… gatilho esse clipe heim linda?! Já estou viciada!