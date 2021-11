Água de Coco, minha marca preferida de beachwear está com nova coleção!

Agua de Coco lança coleção moda praia na SPFW.

Gente, devo confessar que sou viciada nesta marca que tem biquinis maravilhosos!

Aos poucos a moda vai mostrando as caras novamente. A galera que ama uma novidade e acompanha todas as tendências de moda seja nas redes sociais ou em sites e revistas já podem comemorar. A Água de Coco traz uma coleção com estampas maravilhosas, inspiradas nas obras de Tarsila do Amaral. Arte moderna + brasilidade.

Desfile Agua de Coco Coleção Tarsila foto: Zé Takahashi / Fotosite

Sem contar que os biquínis da marca sabem bem como vestir uma mulher proporcionando conforto, mas ao mesmo tempo nos deixando modernas e femininas. Além disso a marca une dois mundos, o artesanal e o tecnológico.

E rolou o desfile da marca nesta edição da SPFW. Liana Thomaz colocou em sua passarela uma diversidade de corpos, mostrando que é assim que a moda deve ser. Inclusiva!

E os boys também tem vez nesta coleção nova da Água de Coco! Itens masculinos e infantis foram criados para esta coleção que está linda!

Já vou garantir uns biquínis para meu réveillon!