TV Globo contrata Fernanda e Pitel para apresentar nova atração

Assim como a minha amada Ana Clara, as participantes do BBB24, Fernanda e Giovanna Pitel, podem não ter engaranhado o reality show, mas com certeza elas ganharam na vida!

Após o fim da 24ª edição do Big Brother Brasil, o grupo Globo, resolveu contratar as ex-sisters para apresentar um novo programa da grade do Multishow, o Na Cama – Com Pitel & Nanda, um talk show, que usará uma cama como principal cenário da brincadeira.

Com a intenção de aproveitar o burburinho que o BBB ainda está dando, o contrato com as ex-sisters foi assinado na última quinta-feira (18), e prevê a estreia do programa já para o dia 29 de abril.