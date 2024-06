TV Globo cancela a transmissão do Festival de Parintins para nível nacional

Minha gente, após criar tantas expectativas em nós, amantes do folclore brasileiro, nesta quinta-feira (13) a TV Globo informou à imprensa que não irá mais transmitir o Festival de Parintins.

De acordo com um com um comunid dado, que foi divulgado, a empresa, que chegou a anunciar em horário nobre que faria sua primeira transmissão do festival folclórico em 2024, revelou que não fechou um acordo com a “detentora dos direitos de exibição” do Festival.

“A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento”, iniciou o comunicado, que prosseguiu: “A emissora continua interessada em exibir nas suas mais diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá a sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento. A riqueza cultural da região esteve sempre presente na programação da Globo, seja através da cobertura local, na beleza de suas histórias e cenários representados na dramaturgia ou pelos artistas e personalidades presentes em programas, musicais e realities.”

Por fim, a emissora conta o verdadeiro motivo de cogitar transmitir o festival em sua programação:” A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras”.