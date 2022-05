”Prepara que é só o 1! Vou querer mais 4 com você”, comenta Tulio Dek em publicação de Pugliesi sobre gravidez

A influenciadora comunicou sua gravidez na terça (10) e as especulações são grandes diante ao primeiro filho da loira

Minha gente, depois de cobrar cerca de R$400 mil em publicidade para anunciar sua gravidez com um publi post, os boatos não param de correr solto diante a gravidez da musa fitness, Gabriela Pugliesi. Enquanto uns acreditam que ela alfinetou Erasmo, o ex, dizendo que a gravidez foi natural, Tulio comenta que quer ter mais 4 filhos com a loira, tudo natural, hein gente!

“Prepara que é só o 1! Vou querer mais 4 com você. Aqui num tem tempo ruim não… Booooooora!!!!!!!!”, comentou Tulio no vídeo de anúncio do primeiro filho do casal.

Para mim, está cada vez mais claro que a falação de “eu não estava esperando, fiquei grávida do amor da minha vida de forma natural” é uma forma de alfinetar seu antigo relacionamento com Erasmo, onde a loira passou por tratamento um ano tentando engravidar.

Para ajudar, tudo ganha ainda mais força com o envolvimento de Tulio “ sem tempo ruim”. Ai gente, sério mesmo? Homem vai discutir quem é mais homem até nesse momento? Que o bebê venha com saúde, é o que eu peço.