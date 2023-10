“Tudo por dinheiro, status e poder”, Gizelly Bicalho detona alguns influenciadores

A ex-BBB relata quando conheceu o ‘off’ do mundo dos famosos que trabalham com as redes sociais e achou péssimo: “Topam tudo por dinheiro”.

Minha gente, olha só esse babado que a ex-BBB Gizelly Bicalho jogou na mesa durante sua entrevista ao “PodDarPrado”, a advogada revelou que após a sua participação no BBB, ela ficou chocada com os bastidores e o jeito de alguns influenciadores e que o mundo das celebridades que trabalham com redes sociais é pior do que o criminal.

“Entrei no BBB e conheci o mundo dos influenciadores que é péssimo. Estamos falando de usar pessoas para chegar onde quer, mentir, para passar por cima de tudo e todos para conseguir espaço, dinheiro, fazer publicidade que não acredita, que tira dinheiro de pobre, porque a maioria das pessoas que nos assistem é pobre, a maioria do Brasil é pobre. Quando estava dentro do programa, era brincadeira, aquela pureza. Quando cheguei neste mundo de cá, vi que as pessoas topam de tudo por dinheiro, status, poder, quererem chegar onde elas querem.”

Antes de ser fama, Gizelly contou que gostava de algumas pessoas, mas ao conhece-las fora das redes sua opinião mudou totalmente:

Muitas pessoas na hora que via no Instagram falavam: ‘caraca, amo essa pessoa’. Depois que conheci no off, falei: ‘Meu Deus, como os seguidores dessa pessoa não percebem que ela não presta?’.”