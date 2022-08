Tudo indica que a filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby vai se chamar Aurora. Será?

Cintia postou no story um texto explicando o significado do nome da pequena

Aii, que amor! Depois de anunciar que Dicker está esperando uma menina, a musa compartilhou o que seria o possível nome da baby: Aurora. Cintia escreveu todo o significado do possível nome nos stories do Instagram, explicando que o nome tem toda uma ligação com o Sol.

“Aurora: significa “o nascer do sol”, “o raiar do dia”, “amanhecer”, “a que nasce do oriente” ou “aquela que brilha como o ouro”. “Aurora” está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa “ouro”. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos”, iniciou.

A musa ainda explica que, de acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. “A deus Aurora era irmão do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua.