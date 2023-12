“Tudo era levado a sério demais. “Carlinhos Maia sobre briga com Luísa Sonza

O humorista relembrou deste desentendimento após assistir o documentário da cantora, que estreou esta semana na Netflix.

Minha gente, o Carilnhos Maia decidiu se manifestar sobre a treta que teve com Luísa Sonza no passado, logo após assistir à série documental da Netflix sobre a cantora. Então, nesta sexta-feira (15), o humorista ndecidiu colocar as cartas na mesa e contou tudo sobre a briga que teve com Sonza em meados de 2019, época em que se casou com o também influenciador Lucas Guimarães. Através das redes sociais, Carlinhos explicou tudinho e afirmou que tudo ficou no passado.

“Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho”, começou.

Todo esse desentendimento entre eles começou quando Carlinhos convidou Whindersson Nunes para ser seu padrinho de casamento. Só que o humorista estava enfrentando a depressão na época e, por isso, acabou não só desistindo de ser padrinho, como também ir a cerimônia.

Obviamente, Carlinhos Maia reprovou totalmente a atitude de Whindersson e além de deixar de seguir o humorista, trocaram inúmeras farpas na web. Devido às críticas, Luísa Sonza, que também era madrinha de casamento dos influenciadores, saiu em defesa de seu, até então, marido.

“Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter ‘síndrome de perseguição’. Hoje nós resolvemos, tanto Luísa [quanto] Whindersson”, afirmou Carlinhos.