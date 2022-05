Trindade (aquele do diabo), impede Juma de matar Levi

Depois do crápula tentar abusar de sua amiga e dar uma facada em Tibério a menina onça ficará cega de raiva

Ai meu Deus, socorro! Noveleiras de plantão o clima em Pantanal vai pegar fogo, porque depois de Levi, Leandro Lima, querer abusar de Muda, Bella Campos, e dar uma facada em Tibério, Guito, Juma, Alanis Guillen, vai tomar a dor de todos e partir para cima do peão que bota o terror nas terras férteis do pantanal.

As cenas em que Levi tenta abusar da personagem de Bella estão previstas para ir ao ar na quinta-feira dessa semana, dia 26, e a gente já vai se preparar para não sair de frente da TV, porque a trama promete um embate da mulher onça com Trindade, Gabriel Sater, que tira da cabeça da menina de matar Levi.

Trindade impede que Juma tire a vida de Levi. Afe! (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que no meio de toda essa história Tibério vai levar uma facada do crápula e vai ficar em estado grave, tendo que ser encaminhado para o hospital às pressas. Ao perceber que a maré não está para peixe, Levi tenta fugir, mas será capturado e levado para a fazenda de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, até ele decidir o que fará com o rapaz.

Quando Juma descobre que o crápula está na casa de seu sogro, ela parte para cima, decidida a tirar a vida do rapaz, tentando convencer Trindade de que a morte do vilão seria mais do que justa já que ele tentou abusar de sua amiga e deu uma facada em Tibério.

Trindade não aceita a proposta de Juma e diz que quem decidirá o que será feito com Levi é Zé Leôncio e ninguém mais! Afe, só queria ver a menina onça em ação, porque me mataste Panatanal? (risos).