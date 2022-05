Eita! No Power Couple, treta entre Mussunzinho/Karoline e Brenda Paixão/Matheus Sampaio precisa ser apartada

Essa edição está babado, confusão e gritaria… Eu não duvido que teremos expulsão!

Nessa edição do Power Couple, a expulsão vem! É que a treta entre Mussuzinho e Karoline and Brenda Paixão e Matheus Sampaio está cada vez mais feia, viu? Ontem, (22), tivemos mais um “round” no “Quebra Power”, que é tipo um ‘Jogo da Discórdia’ do ‘BBB’, e tiveram que separar…

Os casais tinham que apontar quem era o “casal vilão” e o casal do reality show “Brincando com Fogo” acusou o filho de Mussum e sua esposa. No meio das acusações, a ruiva disse que Mussunzinho enche a boca para falar que o pai de MC Gui, Rogério, falta com respeito com Karoline, mas que ele sempre é mal educado com ela. O rapaz não gostou e deixou o casal falando sozinho.

Karoline defendeu o marido e disparou diversas acusações contra Brenda. “Falsa! Fingida! Artista!”, acusou Karol. E detalhe: ainda mandou Brenda virar mulher, que não ficou quieta, foi atrás da moça e começou a berrar.

Matheus, então, começou a defender a esposa e Mussunzinho desceu da arquibancada para se resolver com o namorado de Brenda. A coisa ficou muito feia entre os dois, que começaram a se peitar, e os outros participantes tiveram que intervir para que não houvesse agressão. E eu ‘tô chocada com o ator viu? Porque na ‘Fazenda’, o menino era uma planta!

Os casais estão tendo que separar Matheus e Mussunzinho!!!!!! 🔥👀#PowerCouple pic.twitter.com/Y0ga1kTNdx — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 22, 2022

E por fim, Brenda peitou Karol e disse que era para ela vir pra cima dela, mas a mulher de Mussunzinho prometeu que após o confinamento, a reencontrará! Pra quê será leitor(a)? Deve ser para tomar chá com bolachas — na cara né?

Vamos tentar entender quem está brigando e quem está separando? 😂😂😂 #PowerCouple pic.twitter.com/QpY3a68pUn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 22, 2022

E a treta ainda está rendendo! @paixao_brendaa quis tirar satisfação com @kmdelariva 👀#PowerCouple 24 horas ao vivo? Só comigo no #PlayPlus! Acesse https://t.co/eEOAaW8gC0 pic.twitter.com/4MS6e7i5zB May 23, 2022

Eu só sei uma coisa: entre Matheus e Brenda e Mussunzinho e Karol, eu estou do lado é da tretaaaaaaaaaa!