Treta de pastores: Pastor de Michele Bolsonaro vai para cima de pastor amigo de Xuxa

Josué Valandro respondeu ao Tweet de Hermes Fernandes

Minha gente, o clima esquentou entre os pastores do mundo dos famosos e a treta ficou entre os amigos de Michele Bolsonaro e Xuxa Meneghel. O pastor Josué Valandro respondeu a um tweet de Hermes Fernandes e o assunto ganhou até publicação no feed dos pastores. Hermes ainda conta que os dois foram colegas em uma escola do Rio.

“Não vi você criticar os roubos do Lula! O mensalão, o petrolão, as obras em ditaduras sem qualquer garantia ao Brasil, ok apoio ao abordo, o apoio a ideologia de gênero, as passeatas que fizeram chacota de símbolos da fé cristã, as mortes de líderes petistas como Celso Daniela, etc”, respondeu o pastor Josué ao tweet.

Os tweets foram procurados na rede, mas não foram encontrados, tudo indica que o pastor tenha excluído depois que o burburinho tomou conta das redes. “Nada de que o Lula e o PT são acusados foi feito usanod o nome de Jesus ou sob o apoiio incondicional da Igreja. Ainda assim, fui crítico do governo durante a era PT. E você, meu caro irmão, quando vai falar dos escândalos de corrupção do governo Bolsonaro?”, escreveu Hermes.

Quero deixar claro que Xuxa não é evangélica e quem segue a religião é sua filha, Sasha Meneghel. O pastor é apenas amigo da loira.