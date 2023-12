Três meses após trair Luísa Sonza, Chico Moedas pede desculpas

O influenciador pediu desculpas a quem ‘se sentiu decepcionado’ com ele e fala sobre a vida após o bafafá

Já era tempo, né Chico? Finalmente o influenciador apareceu na web para pedir desculpas para Luisa Sonza e para seus fãs que se sentiram decepcionados com o seu comportamento. Vale ressaltar que Luísa expôs a traição em rede nacional no programa da Ana Maria Braga.

”Eu não ia conseguir vir aqui e e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma, com o que rolou”, disse ele.

“Depois de toda essa tempestade maluca queria agradecer os esporros, as mensagens… Tudo isso que rolou, não quero quero me estender muito nisso”, afirmou ele, que ganhará uma outra música de Luísa, como ela já anunciou.

Chico então explicou a razão do vídeo. “O motivo real de eu ter vindo aqui é para anunciar que vídeo do canal saiu”, disse ele. “Se puder dar aquela moral, estamos junto”. Chico é influenciador e ficou conhecido pelos vídeos com Casimiro Miguel.