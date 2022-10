Travis Scott nega que tenha traído Kylie com modelo: “Narrativa fictícia”

Rapper foi acusado de trair a empresária e usou as redes sociais para dizer que nem conhece a modelo

A família Kardashian está passando por poucas e boas com coisas absurdas vindo à tona. Uma delas foi uma possível traição de Travis Scott a Kylie Jenner com uma modelo. O muso usou as redes sociais para negar o envolvimento e ainda disse que não conhece a modelo que o acusa de trair o relacionamento.

“É muita coisa estranha acontecendo. Uma pessoa não convidada estava tirando fotos no que deveria ser um set fechado enquanto eu dirigia um vídeo. Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa. Então, por favor, pare com os jogos cibernéticos contínuos e a narrativa fictícia”, escreveu ele.

Rojean Kar, a modelo no assunto, disse que tem fotos e vídeos para provar que os dois tiveram um affair um pouco mais sério. “Nada do que ele fala é verdade”, disse ela.