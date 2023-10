Travesti que expôs André Valadão responderá por perseguição, difamação e injúria

A polícia que cuida do caso pediu que a quebra do sigilo telefônico fosse aceita para que o caso chegasse de fim aos fato

Já contei para vocês que Talita Oliveira, travesti que expôs André Valadão, está enfrentando o pastor nos tribunais diante de perseguição, injúria e difamação. A travesti está sendo investigada e passará a responder por stalking. Após negar prestar depoimento à Polícia, a Justiça determinou que as acusações fossem alteradas ou acrescidas ao delito.

Além de tudo, as autoridades pediram a quebra do sigilo do telefone dela com necessidade de provas através da interceptação é infração apenas investigada, punida com reclusão. Tudo aconteceu após Talita ter xingado e proferido ameaças ao pastor da Igreja da Lagoinha.

Vale registrar que a travesti pode pegar de seis meses a dois anos de detenção e multa.