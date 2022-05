Arthur Aguiar em Travessia? Fãs apelam para que Glória Perez escale o ator e autora reage!

Mas foi um fuá para abafar a história das traições, minha gente…

Bom, mais uma vez, Arthur Aguiar foi o burburinho da net né? Além da história das possíveis traição, existe uma outra “travessia” — que não é de cerca — que os fãs pediram nesta quinta-feira, (12). É um papel na novela “Travessia” de Glória Perez — que terá Jade Picon, sabe?

A tag “ARTHUR EM TRAVESSIA” foi parar nos trends topics do Twitter, acredita? Os pontinhos de luz da padaria, como Arthur os chama, imploraram para a autora dar um papel pra ele. E eles são tão engajados — não acho errado — que até expõe o currículo do rapaz, viu? Novelas que ele fez, autores com quem trabalhou… é de uma organização MARA!

Arthur tem duas novelas do Walcyr Carrasco no currículo, uma do Manoel Carlos, malhação sonhos foi reprisada duas vezes e rebelde foi um fenomeno na record, ele arrasa muito, ainda tem filme e serie tambem



ARTHUR EM TRAVESSIA — indy 🌟 (@comentxindy) May 12, 2022

ARTHUR EM TRAVESSIA vamos escolher quem é ator de verdade, não aspirante — Val2481 🍞✨❤️ (@val2481) May 12, 2022

Ele foi atleta, se tornou ator e tbém cantor.. É talento demais!



ARTHUR EM TRAVESSIA — Brenda ✨✨🍞🍞 #ArthurCampeaoBBB22 (@BrendaNoLimite) May 12, 2022

A padaria e os pontinhos de luz querem o

ARTHUR EM TRAVESSIA — Celia Regina 👼👸🍞🧺🧨✨🐶🧺🧺🧺🐾🐘 (@CandeasCelia) May 12, 2022

E não é que a autora reagiu? Glória o seguiu no Instagram e isso deixou os fãs ainda mais animados com a possibilidade. E tem mais: Arthur seguiu a atriz Vanessa Giácomo — que eu A D O R O — na mesma rede social, e ela está no elenco da novela. Será que um possível par romântico?

Mas aí fico pensando no clima que vai ser das gravações com Arthur e Picon se encontrando nos bastidores né? Que gostoso vai ser…