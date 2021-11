Traição ou relacionamento aberto? Nanda Terra botou chifre no boy?

Thiago Rocha alega traição por parte de Nanda Terra de Casamento às Cegas.

Ele diz que foi traído, ela por outro lado diz que o casal tinha um relacionamento aberto. Entenda o babado entre Thiago Rocha e Nanda Terra de Casamento às cegas.

O reality show Casamento às Cegas continua rendendo comentários, hates e torcidas pelos participantes. Casados ou separados, a galera ainda continua aproveitando a fama que o reality da Netflix concedeu a eles. Prova disso é a participação de alguns integrantes em entrevistas para podcast.

Ana Prado, Carol Novaes e Nanda Terra participam de podcast de Gabi Prado. Foto: Reprodução.

As convidadas da vez do Pode Dar Prado foram Nanda Terra, Carol Novaes e Ana Prado. Óbvio que no momento em que Gabi Falou com Nanda, o nome de Thiago Rocha apareceu. Tanto pela sua atuação no reality, que rendeu um série de críticas a este moço que eu prefiro nem falar o que penso… é só assistir sua participação em “Casamento às Cegas” que automaticamente você passa a torcer para que Nanda Terra não case com ele… infelizmente ela se casou…

Thiago Rocha fala que foi traído por Nanda Terra. Foto: Reprodução

“Fui traído, fui corno”, diz ele. Foto: Reprodução

Thiago em vídeo para seus stories disse: “Fui traído, fui corno! Qualquer um pode ser, é igual consórcio, qualquer um pode ser contemplado!” Estou levemente enjoada depois de assistir o vídeo (risos)… Já Nanda no podcast de Gabi Prado explica que os dois tinham uma relação aberta e desmente o ex-marido. Alega que se a relação era aberta, não existiu traição da parte dela.

Nanda conta que o casal tinha um relacionamento aberto. Foto: Reprodução.

Lembrando que Nanda agora está feliz e pensa em se casar com Mack, o boy que ela deveria ter escolhido no começo do reality ao invés de pedir Thiago Rocha em casamento. Na etapa das cabines a participante ficou em dúvida entre os dois participantes e acabou optando pelo Boy Chernobil.

Nunca é tarde para reparar o erro não é mesmo Nanda? Felicidades com o Mack querida!