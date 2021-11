Inimigas declaradas em A Fazenda 5, Viviane Araújo comenta vídeo de David Brazil e Nicole Bahls.

Treta finalizada? Viviane Araújo comenta vídeo em que David Brazil e Nicole Bahls encenam a briga clássica entre elas em A Fazenda.

Façam a pomba da paz! Viviane Araújo comenta postagem em vídeo de David Brazil com a ex-panicat Nicole Bahls.

Gritei atrizes! David Brazil e Nicole Bahls protagonizaram um vídeo super divertido. Nele o amigo oficial de toda a galera famosa e a ex-panicat encenam a briga clássica entre Nicole e Viviane Araújo em A Fazenda! Afinal quem não se lembra das peoas na baia batendo boca? Se você não conhece esta cena, sinto muito mas você perdeu uma das melhores edições do reality da Record.





Mas o que chamou atenção dos internautas não foi somente a encenação do vídeo onde os dois interpretam a briga entre as peoas, mas sim a presença de Vivi Araujo, musa máxima do carnaval carioca, que até então tinha uma treta fortíssima com Nicole por conta de boys no passado.

Na época elas nem se falavam e a presença das duas peoas dentro do mesmo espaço rendeu cenas icônicas e que se tornaram memes entre os fãs. Muitas brigas, indiretas, fofocas, a internet se dividiu em dois lados: Team Nicole x Team Viviane.

Desta vez foi diferente e tudo indica que a treta morreu entre as musas. Viviane Araújo comentou a postagem de David Brazil com vários emotions rindo.

É isso aí, levando na esportiva sempre! Que a paz seja selada (risos)!