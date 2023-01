Tragédia em Alphaville: Muro desaba sobre a casa de empresário, que se pronuncia

Após o ocorrido viralizar, Samuel veio a público dar noticias tuas e de sua família.

Gente, imagina o desespero desta família, socorro! Durante a tempestade da última terça-feira (24), na grande São Paulo, um morador de Alphaville gravou o exato momento em que o mudo de sua residência caiu em direção à sua casa.

No vídeo, que foi gravado pelo empresário Samuel Borges, é possível ver uma água barrenta jorrando de uma pequena rachadura na parte superior do muro, porém ao decorrer do vídeo essa rachadura foi aumentando, até que o muro desmoronasse sobre a piscina e o deck da casa do empresário.

Além do muro, no vídeo é possível ver que a terra que sustenta a casa vizinha, também desmoronou para o seu terreno .

“Tudo o que eu fiz na minha casa está sendo estragado. E isso aqui já faz anos que eu falo com o condomínio e ele fala que não tem culpa. Quando eu construí, essa casa (a de trás) não existia e nunca aconteceu isso. Construiu essa casa, começou a acontecer isso”, reclamou Samuel, minutos antes da tragédia.

Com a repercussão que o caso tomou, Samuel, utilizou suas redes sociais para acalmar as pessoas que estavam desesperadas por notícias tuas e sua família.

“Vou gravar esse vídeo aqui para o pessoal que está todo mudo bem, tá? Tem um monte de gente me ligando e chamando, vou gravar só para vocês ficarem em paz. Tá tudo bem! Não aconteceu nada com ninguém. Foi só danos materiais, entendeu povo? Tá todo mundo tranquilo”, afirmou Samuel.

O vendedor de carros importados, tranquilizou ainda mais o público ao mostrar sua filha, a criança que é possível escutar no vídeo do desmoronamento, está bem e finalizou dizendo:

“Meu bebezinho está ali e os danos tá aqui oh, tudo arrebentado, mas já está sendo tomada as precauções devidas. (…) Foi só um susto mesmo. Graças a Deus ninguém se machucou. E bola pra frente, vamos trabalhar, né? Vender carro para consertar”, finalizou.