Tragédia anunciada: mau uso de panela revela perigo ao vivo

O apresentador Léo Roncon continuou o merchandising sobre a panela de pressão com tampa de vidro mesmo com a mão queimada

O vídeo da panela de pressão explodindo viralizou no Tik Tok, o que a gente não sabia é que no ao vivo a coisa ia ficar bem pior. Léo Roncon foi fazer o merchan de uma panela de pressão com tampa de vidro no programa ao vivo e não contava com o acidente.

“Tá aqui, a todo vapor cozinhando. Dá para a gente ver o ponto do alimento porque ela é de vidro, mas além disso, eu posso abrir a qualquer momento. Super… Super segura, bonita, panela show de bola”, disse.