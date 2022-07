Notícia de traficantes que interrompem culto para pedir oração para chefe do tráfico é fake

Polícia Civil afirmou ao G1 que o vídeo é uma gravação de peça de teatro, feita no morro do Borel

Uma coisa é certa, todos precisamos de oração, do melhor ao pior, podem ter certeza. Ainda essa semana viralizou um vídeo em que um amigo do chefe do tráfico do Rio de Janeiro pedia oração em uma igreja. A Polícia Civil contou ao G1 que tudo nçao passa de uma encenação teatral que aconteceu na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

“Pastor, com todo respeito nós estamos passando por uma certa dificuldade. Nós queríamos uma oração para nosso chefe, porque nós passamos a maior dificuldade na comunidade”, disse o comparsa do chefe.

Traficantes interrompem culto evangélico para pedir oração para chefe do tráfico de drogas no Rio pic.twitter.com/sw9M8s4dV0 — Tribunasf (@tribunasf) July 5, 2022

Em vídeo é possível ver o momento que o pastor ergue as mãos sobre a cabeça do chefe do tráfico e faz a oração. Também é possível ver que o chefe entra acompanhado por um homem com um fuzil gigantesco. Segurança em primeiro lugar! Aloca!