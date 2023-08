Traficante se entrega no Espírito Santo após pedido do filho de 6 anos

Marcela Ferreguete chefiava o tráfico em Santa Teresa, na Região Serrana, mas estava ame Cariacica, na Grande Vitória

Uma das mulheres mais procuradas pela polícia do Espírito Santo se entregou à polícia após o pedido do seu filho de seis anos para que ela se entregasse. Marcela Ferreguete, de 23 anos, estava foragida e vivia no bairro Alto Lage, em Cariacica. A jovem é suspeita de chefiar o tráfico em Santa Teresa e região, de acordo com o G1.

“Eu vivia em um mundo de ilusão e estava cansada de fugir. Me sentia um lixo”, disse a mulher, que tinha passagens por tráfico e associação ao tráfico em entrevista à TV Gazeta.

Ela ainda falou sobre o futuro: “Vou começar tudo do zero depois que sair de lá. Vou cuidar dos meus filhos”, declarou.