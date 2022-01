Traduzi “Boys Don’t Cry”. Confira:

Já sabe o significado do novo hit de Anitta, “Boys Don’t Cry”? Não? Tia Kátia traz a tradução para vocês! Chega mais menines!

A música nova de Anitta fala daquelas idas e vindas do amor, aquele joguinho amoroso que a gente adora.

Boys Don’t Cry

(Meninos não choram)

Sometimes I call you when I can’t sleep –

(Às vezes eu te ligo quando não consigo dormir)

Alone

(Sozinha)

Now you keep asking me what that means

(Agora você continua me perguntando o que isso significa)

Oh no

(Ah Não)

In your feelings

(Em seus sentimentos)

I can feel it your in your feelings

(Eu posso sentir em seus sentimentos)

You won’t admit it but

(Você não vai admitir mas)

That’s why I push you away from me

(É por isso que eu te afasto de mim)

Cause I know I know

(Porque eu sei, eu sei)

It drives you crazy

(Isso te deixa louco)

Try to tame me

(Tente me domar)

But nobody’s taking control all over me

(Mas ninguém assumirá o controle sobre mim)

Ooh baby baby you be talking tough

(Oh amor amor, você está falando difícil)

But your boys can’t get enough

(porque seus amigos não se cansam)

When the girls don’t need your love

(Quando as garotas não precisam do seu amor)

Who says boys don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Ooh baby baby you just outta touch

(Oh amor amor, você está por for a)

Cause your boys can’t get enough

(Porque seus amigos não se cansam)

When the girls don’t need your love

(Quando as garotas não precisam do seu amor)

Who says boys don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Sometimes you call me when you’re too drunk

(As vezes você me liga quando está muito bêbado)

Oh God

(Oh Deus)

Then you start telling me I’m the one

(Então você começa a me dizer que sou a única)

I’m not

(Eu não sou)

In your feelings

(Em seus sentimentos)

I can feel it your in your feelings

(Eu posso sentir em seus sentimentos)

You won’t admit it but

(Você não vai admitir mas)

I thought that we was just having fun

(Eu pensei que estávamos apenas nos divertindo)

Cause I know I know

(Porque eu sei, eu sei)

It drives you crazy

(Isso te deixa louco)

Try to tame me

(Tente me domar)

But nobody’s taking control all over me

(Mas ninguém vai assumer o controle sobre mim)

Ooh baby baby you be talking tough

(Oh, amor, amor, você está falando difícil)

But your boys can’t get enough

(Mas seus amigos não se cansam)

When the girls don’t need your love

(Quando garotas não precisam do seu amor)

Who says boys don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Ooh baby baby you just outta touch

(Oh amor, amor, você está por fora)

Cause your boys can’t get enough

(Porque seus amigos não se cansam)

When the girls don’t need your love

(Quando as garotas não precisam do seu amor)

Who says boys don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Who says they don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Who says they don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Who says They don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)

Who says boys don’t cry

(Quem disse que meninos não choram)