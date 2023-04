Torta de climão: Patrícia Ramos e Key Alves se reencontram após áudio vazado

O reencontro da apresentadora e da ex- BBB aconteceu pouco antes da grande final da 23ª edição do reality.

Amores, todos vocês sabem que ontem (25) foi a final da 23ª edição do BBB e como de costume, além de todas as emoções que rolou com as finalistas do programa, também rolou o reencontro dos participantes que foram eliminados do programa. Porém, nesta edição outro reencontro também chamou bastante a atenção, o da ex-BBB Key Alves com a apresentadora Patrícia Ramos.

Antes do grande reencontro de todos os participante, para revelar quem foi a grande campeã do BBB 23, os eliminados da edição fizeram uma passagem pelo Bate Papo BBB, e é claro que o climão tomou conta do estúdio quando chegou a vez de Key e Marília serem entrevistadas por Vivian Amorim e Patrícia Ramos.

Enquanto Vivian se virava nos 30 para fazer a entrevista com Key, Patricia simplesmente ficou parada ao lado da colega de programa com um sorriso totalmente constrangedor.

Para quem não lembra, todo esse climão aconteceu porque recentemente vazou um áudio dos bastidores do programa, onde a apresentadora esculachava a ex-participante do BBB.