Torta de climão? Ana Maria Braga expõe ex-namorado de Isabelle que é parecido com Matteus

Gente, todos nós sabemos que Ana Maria não dá ponto sem nó, não é mesmo? Pois bem, durante o Mais Você desta quinta-feira (18), Isabelle foi pega de surpresa depois que a apresentadora Ana Maria Braga exibiu para a terceira colocada do BBB 24 uma foto sua com seu ex-namorado que é muito parecido com o Matteus Amaral, com quem a manauara viveu um romance no reality show.

Gente, a cunhã-poranga ficou completamente constrangida e disse que já tinham terminado havia anos.

A dançarina contava sobre a dificuldade que teve de aceitar as investidas do estudante de Engenharia Agrícola quando a apresentadora resolveu surpreender a manauara. “Tem uma foto da Isabelle com um ex-namorado…”, soltou a veterana.

“Meu Deus do céu, meu pai amado, eu não acredito nisso”, disparou Isabelle ao ver sua foto com o ex nos parques da Disney, usando orelhinhas da Minnie e abraçada com o rapaz.

“Foi um namorado que você teve antes, só pra te fazer ciúme, tá [Matteus]?”, provocou Ana Maria.

“Foi um namorado que ela teve antes de vir para o BBB, e você tinha terminado já, né?”, perguntou Ana. “Sim, muitos anos atrás”, assegurou a manauara.

“Mas parece com ele [Matteus]”, disparou a apresentadora colocando a ex-sister numa bela saia justa.

“Ele é uma pessoa incrível também”, elogiou a ex-BBB. “Você viu que parece com você?”, continuou Ana Maria Braga, dirigindo-se para Matteus. Mas o gaúcho fez uma expressão de pouco caso. ” Você nem olhou, né?”, disse a apresentadora.

“O passado é dela, deixa pra lá! Eu também tive namoro…”, soltou o estudante, que fez Isabelle e Ana Maria Braga caírem na risada.