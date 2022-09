Torcida da Tunísia joga banana em Richarlison após comemoração de gol

Câmeras de transmissão oficial registraram o momento que pipoca nas redes sociais

Quando esse racismo vai acabar? Tudo isso me faz perder a esperança na humanidade, jpa contei isso para vocês e repito: Não aceito qualuqer tipo de discriminação e racisdmo. Ontem (27), o jogo do Brasil contra a Tunísia foi marcado por atitudes racistas dos estrangeiros para com o jogador brasileiro Richarlison. Após marcar o segundo gol contra o time adversário, uma banana foi arremessada em sua direção.

Os jogadores não identificaram o ato na hora que a banana foi arremessada, mas as câmeras que faziam a transmissão ao vivo do jogo conseguiram filmar o momento. As câmeras de segurança do estádio ainda tentaram pegar os responsáveis, mas não conseguiram.

Até o momento ninguém foi identificado e a CBF publicou uma nota se posicionando contra o caso de racismo. “Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa”, escreveu.