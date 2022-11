Torcedores da Gaviões da Fiel desbloqueiam vias que foram interditadas por protesto dos caminhoneiros

Anteriormente, os torcedores do Galo também fizeram uma ação parecida.

Muito se engana quem acha que as torcidas organizadas brasileiras só existem para gerar bagunça e promover violência nos jogos de seus times do coração. Ontem (01) contei para vocês que torcedores do Atlético Mineiro desbloquearam um pedaço das rodovias que foram tomadas pelos caminhoneiros em protesto aos resultados das urnas nas eleições presidenciais, mas os atleticanos não foram os únicos.

Nesta madrugada (02), uma das maiores, se não a maior, torcida brasileira, a “Fiel”, se mostrou realmente fiel, não só ao timão, mas a todos aqueles que estão sendo prejudicados pelas paralisações dos caminhoneiros.

Em vídeos, que estão circulando nas redes, podemos ver torcedores do alvinegro desfazendo o desbloqueio das vias.

“Pode obstruir a via do lado de lá, aqui nós já tiramos, tá vendo? Os bolsominions do lado de lá e nós de cá. Tudo pacifico. Tirou os caminhões daqui já, as carretas, agora nós estamos indo embora, todo mundo na paz, mas fechar a rodovia não!”, disse o torcedor que gravava um dos vídeos.

//NÓS SOMOS OS GAVIÕES\



OLHA OS GAVIÕES AI DESFAZENDO BLOQUEIO DAS VIAS @AndreJanonesAdv @GuilhermeBoulos pic.twitter.com/ja07SFAIUz — Rodrigo Campezzi (Digão) (@RodrigoCampezzi) November 1, 2022