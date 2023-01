Top model revela ter visto seu pai matar sua mãe

A mineirinha afirma que toda essa situação fez com que ela lutasse por sua independência e seus sonhos.

Quem vê a beleza e o brilho da top model brasileira Ana Barbosa, de 23 anos, nas passarelas, não imagina a triste história que ronda a sua vida. Em conversa com a colunista Marcia Disitzer, a top model mineira relatou que, aos 15 anos, viu o seu pai matar a sua mãe.

Ana conta que dois dias após sua festa de debutante, estava em seu quarto abrindo os presentes que havia recebido, quando escutou seus pais discutindo.

“Ela caiu. Só percebi bem depois o que tinha acontecido. Liguei para a polícia, que avisou o Samu, e me tranquei no banheiro com ela. Minha mãe não viu que a socorri. Não deu tempo, ela morreu ali mesmo, aos 33 anos. Sou espírito e acredito que meu pai foi tomado por um espírito obsessor”, contou a estrela.

A modelo conta que na época seu pai foi preso, mas que atualmente já está solto e afirma que com ele as suas conversas são apenas para responder assuntos burocráticos. Após o ocorrido, Ana foi morar com sua avó.

Por fim, a mineira lamenta o alto índice de feminicídios no Brasil e contou de onde tirou tanta força para superar seus traumas, seguir sua vida e tornar-se uma grande estrela no mundo das passarelas mundiais.

“Me dói muito ver que os índices de feminicídio estão crescendo no Brasil, sei que não sou a única a passar por isso na família e que não serei a última. Mas são das cinzas que renasce a Fênix. Me entulhei de cinzas para renascer. Minha missão é poder continuar sendo um pouquinho do que a minha mãe foi. Enquanto estiver viva, ela viverá dentro de mim”, afirmou a top model.