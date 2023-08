Tony Tornado relembra época de cafetão e fala sobre vitalidade: “Fazer o que gosta”

O ator deu uma entrevista ao O Globo onde pode relembrar da sua vida e revelou os segredo para uma vida longa

Tony Tornado esteve em um dos assuntos mais comentados entre as minhas fofoqueiras nesse final de semana, afinal, o ator deu o que falar com sua entrevista para O Globo. O ator contou detalhes sobre sua vida, principalmente, na época em que passou uma temporada nos Estados Unidos em 1960.

“Conheci muita gente, muitos lugares, passei por alguns apuros, mas estou aqui. Deu certo. Foi perrengue, mas agregou na minha vida”, disse o ator sobre a fase em que era cafetão no Harlem, Nova York, nos Estados Unidos. O artista ainda deu detalhes sobre seus hábitos no dia a dia.

Ele ainda completou: “O segredo é fazer o que gosta, trabalhar a mente com coisas boas, buscar sempre trocar com as pessoas e não se preocupar com as dívidas. Amo trabalhar, mas também curto estar na minha casa e ver bastante televisão. Os filhos estão aí, criados e escrevendo suas histórias”, disse Tony.