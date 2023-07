Tony Ramos miando em Terra e Paixão deixa a web enlouquecida com a cena

De fera, Antônio La Selva vira um gatinho adestrado nas mãos de Berenice

Gente, eu e toda a Internet estamos enlouquecidas com essa cena maravilhosa. Walcyr, obrigada por isso, quem diria que iríamos ver o grande Tony Ramos miando em pleno horário nobre, né? O intérprete do Antônio La Selva deixou ser uma fera para ser domado por Berenice, que até faz piada sobre os famosos pelos corporais do ator.

A cena ocorreu da seguinte forma: O fazendeiro se arrependeu amargamente de ter traído Irene assim que entrou no quarto da sobrinha-neta de Cândida . Afinal, ele acabou descobrindo da pior forma que tem alergia ao perfume dela. “Alergia a mim? Nunca vai ter, meu gato”, disparou a dona do bordel.Gato já é demais”,

respondeu Lá Selva. “Gato sim, é o meu gatinho. E eu sou a gatinha dele que faz ‘miau, miau, miau’. Não me arranha, meu felpudinho, peludinho. Mia para mim, mia?”, pediu a jovem, com jeitinho, diante de um Antônio absolutamente incrédulo.

Apesar da resistência inicial, o produtor rural acabou cedendo aos desejos dela. “Miau”, disparou ele, e assim, foi arrastado pela piriguete para a cama dela mais uma vez. A cena, por mais absurda que seja, fez a alegria dos telespectadores nas redes sociais.

Veja alguns dos comentários no Twitter abaixo sobre a cena:

“Eu vivi para ver o Tony Ramos fazer ‘miau’ para uma novinha em pleno horário nobre”

“Tony Ramos, 74 anos, 63 novelas. Em pleno 2023 miando em #TerraePaixao

te amo walcyr”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tony Ramos em uma cena que nenhum outro autor escreveria pra ele. OBRIGADO POR TUDO, WALCYR. #TerraEPaixão”

“Nunca pensei em ver o Tony Ramos de sugar daddy em horário nobre falando miau”

“A cara do Antônio foi ótima, e ele ainda fez miau”

“Eu queria ser uma mosquinha para ver [como foi a gravação] dessa cena do Tony Ramos falando miau”