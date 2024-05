Tony Ramos fala pela primeira vez sobre cirurgia no cérebro: “Sou um homem de força”

Nós focamos assustada quando soubemos que Tony Ramos estava internado por conta de um sangramento no cérebro. O ator passou por dois procedimentos cirúrgicos e deu uma entrevista ao Fantástico contando detalhes sobre o processo de recuperação.

Na entrevista no Fantástico, ele negou que tenha sentido medo de morrer. “Não, mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Esse homem é um homem de força”, afirmou ele. Inclusive, ele negou que tenha sofrido um impacto na cabeça nos últimos meses, o que explicaria o hematoma. “Nada importante sob esse aspecto”, afirmou.

Ele passou mal em casa e foi levado de ambulância ao hospital. “Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou e me levou”, afirmou ele, que estava sentindo dores de cabeça nos dias anteriores. “Eu achava que vinha com algum problema de coluna me pressionando, daí aquela dor”, relembrou.

O artista disse: “Eu não me vejo em nenhum pedestal, sou grato a vida, agora mais do que nunca. Eu não me transformarei e não me transformei em outra pessoa. Aquela pessoa empática, tolerante, não preconceituoso, a favor de cada manifestação de cada ser humano, este homem não vai mudar. Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente democrata, um homem que acredita na ciência, que acredita no próximo até provem o contrário”.

Ele ainda comentou que está muito bem e sem sequelas. “Vitalidade absoluta. Ainda na UTI da segunda vez, eu comecei, em silêncio, a repetir a peça de teatro e repetir sem errar nenhuma vírgula. Eu fiquei feliz, epa, fiz inteira”, relembrou.