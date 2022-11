Tony Ramos explica segredo de casamento: “Quem não consegue na primeira, consegue na sexta”

Em entrevista para Tata Werneck, ator deu detalhes do seu casamento com Lidiane há 53 anos

Vocês podem não saber, mas Tony Ramos tem um dos casamentos mais duradouros das telinhas da Globo, totalizando 53 anos juntos ao lado de sua esposa Lidiane. O ator revelou os segredos para um bom relacionamento e diz que o mais importante é nunca desistir do amor e que todos somos merecedores dele.

“Eu sou casado com a mesma mulher porque tem amor, afeto, vontade de estar junto. Quem não consegue na primeira, mas consegue na sexta, não é um pecador ou menos merecedor por isso”, comentou o artista.

O ator não deixou de comentar o seu grande amor por Lidiane. “Acho que a pessoa pode tentar dez, 15 vezes, quantas forem necessárias para encontrar o verdadeiro amor. Minha mãe não deu certo no primeiro casamento, mas deu no segundo. Desde que tenha amor e afeto à volta, a gente vai vencendo as barreiras”, disparou.

Tony ainda deixou claro a sua fama dentro da TV com 58 anos ininterruptos de televisão e agradeceu o carinho que ele ganha nas ruas a cada novo papel.