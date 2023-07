Tonico Pereira revela  o uso de prótese peniana: “Vivendo com uma meia-bomba”

O ator que tem um certo apreço pela falência, afirma que não possui nem planos de se aposentar das telinhas.

Gente, em entrevista ao site O Globo, o renomadíssimo ator, Tonico Pereira, que é casado com a bailarina Marina Salomão, se mostrou extremamente com a mente aberta ao falar de suas intimidades e sua vida sexual.

Durante a entrevista o ator, revela que, para melhorar a sua vida sexual, ele utilizava uma ótima prótese peniana, porém, devido a um pico em sua diabetes, o objeto foi expulso de seu corpo e foi substituído por uma “meia-bomba”.

“Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabetes enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba”, revelou Tonico.

Além disso, na entrevista, o ator contou sobre a sua situação financeira, e afirmando já ter decretado falência algumas vezes, ele garante que não pensa em se aposentar das telinhas tão cedo.

“Já fali umas oito vezes. Adoro empreender e falir. Estou agora perto da falência. Passar fome eu não quero, nem meus filhos… Eu pensar em parar? Jamais. Só se me pararem. Até de morto eu entro em cena. Estou fazendo o frei (Leão, na novela “Amor Perfeito”, da TV Globo) com a motivação do meu cansaço físico. O frei é tão doente quanto eu. Tenho que me comportar para resgatar a minha saúde”, finalizou o ator.