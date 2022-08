Tom Holland vai se afastar das redes sociais

Eterno Spider Man contou que vai cuidar da saúde mental

Fico preocupada quando os famosos dizem que vão se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental, mas está cada vez mais comum que isso aconteça. Tim Holland declarou que irá dar um tempo do Twitter e Instagram, ainda disse que as redes sociais são sufocantes.

“Eu tirei um tempo das redes sociais em prol da minha saúde mental. Acho o Instagram e o Twitter sufocantes. Me sinto preso quando leio certas coisas sobre mim na internet e mais recentemente estava fazendo muito mal para o meu estado de saúde mental, então decidi dar um passo para trás e deletar o aplicativo do meu celular”, afirmou Tom.

Holland ainda conta que é complicado pedir ajuda em relação à saúde mental, afinal, falar é mais fácil do que fazer. “Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Então espero que esses apps sejam um primeiro passo para vocês ficarem mais felizes”, acrescentou.