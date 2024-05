Tom Brady se irrita com piada sobre separação e novo affair de Gisele Bündchen

Eita! Tom Brady não gostou nada de ser alvo de uma piada do comediante Kevin Hart. O atleta foi homenageado em um especial da Netflix, ‘The Greatest Roast Of All Time’, no domingo (05), e acabou sendo alvo de piadas sobre o seu divórcio com a modelo Gisele Bündchen.

Kevin Hart procurou uma abordagem mais pessoal e falou sobre o divórcio entre Brady e Gisele, que aconteceu em 2022. “Gisele lhe deu um ultimato. Ela disse que você tem que se aposentar e pronto. Mas quando você tem a chance de fazer 8-9, você tem que aposentar mesmo”, disse Kevin, que citou as 8 vitórias e 9 derrotas na última temporada de Brady.

O humorista ainda falou sobre a relação entre o jogador e seu ex-treinador Bill Belinchik, com quem trabalhou no time New England Patriots, mas acabou deixando sua parceria de lado para trabalhar para o Tampa Bay Buchaneers. “Você fdeu com ele. Você fdeu bem com ele. Você fez isso, Tom, você f*deu com seu treinador. Mas deixe-me dizer uma coisa, pessoal… isso é o que você precisa fazer para manter sua felicidade”, disse Hart

Por fim, ele ainda citou o novo affair de Gisele com o lutador brasileiro Joaquim Valente e acabou tirando o sorriso do rosto de Tom Brady. “Você sabe quem mais fdeu com o treinador? Gisele. Ela fdeu com aquele cara do karatê. Quero dizer, Jesus Cristo, Tom. Um dos quarterbacks mais inteligentes que já existiu. Como você não previu isso? Oito aulas de karatê por dia”, disparou o comediante, causando um climão no evento.