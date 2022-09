Tom Brady se descontrola após jogo e ressalta crise no casamento com Gisele

Tampa Bay Buccaneers venceu a partida contra Saints por 20 a 10

Eita, minha gente, vai segurando que lá vem bomba. Tom Brady parece mais descontrolado que o normal diante a tudo que vem acontecendo na sua vida pessoal com a modelo Gisele Bündchen. Os 13 anos de casamento parecem estar indo por água abaixo e o jogador tem perdido a paciência em campo, chegando a quebrar o tablet da sua equipe no banco de reservas no último final de semana.

Em entrevista ao podcast ‘Let´s Go!’, o jogador falou mais sobre o episódio e disse que pretende controlar suas emoções. “Tenho que estar realmente atento a isso daqui para frente, e colocar minhas emoções em um bom lugar para que eu possa ser o melhor jogador que posso ser”, explicou ele.

Tom ainda diz que tem que encontrar um lugar melhor. Eita! “Acho que há uma importância em que você pode se tornar excessivamente emocional, o que definitivamente acho que fui ontem. Tenho que encontrar um lugar melhor para estar para que possa ser ‘um lugar melhor’ para meus companheiros de equipe”, disse.