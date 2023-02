Tom Brady recusa proposta de trabalho de R$2 bilhões por Gisele

De acordo com o site Radar Online, o jogador teria recusado a proposta milionária para tentar recuperar o amor de sua ex-esposa

Se Gisele Bündchen deu o que falar no carnaval do Rio, Tom Brady dá o que falar bem longe daqui. O jogador está pronto para conquistar a sua ex-esposa de volta e de acordo com o Radar Online, ele recusou uma proposta bilionária.

O muso do futebol recusou o trabalho de comentarista na Fox News, abrindo mão de cerca de R$2 bilhões. Enquanto isso ela faz o seu cash aqui em terras brasileiras com a presença VIP em camarotes.

As más línguas dizem que ele quer total distanciamento do mundo do futebol para tentar a reconciliação com a sua ex-esposa, com quem foi casado por 17 anos.