Tom Brady sente dificuldade na criação dos filhos: “Essa não é a realidade”

Filhos do jogador com a top model, Gisele Bündchen, são colocados em situações sem privilégios dentro de casa

Como de fato, preciso concordar com Tom Brady, ser filho de duas das personalidades mais famosas do mundo faz naturalmente surgirem privilégios que não fazem parte da vida de alguns. Em entrevista para o podcast ‘Drive’, o jogador contou que ele e a esposa, Gisele Bündchen, tentam mostrar que os privilégios não são a realidade de todas as pessoas.

“Temos pessoas que limpam a casa para nós, que cozinham, que nos levam ao aeroporto. Descemos de um voo e tem pessoas nos esperando. Essa é a realidade dos meus filhos, mas não é a realidade de todos. O que podemos fazer?”, disse o atleta.

Logo em seguida, Tom contou que em casa os casal tenta criar experiências reais para os filhos para mostrar o que muitas crianças vão viver e eles não, afinal são filhos de famosos mundialmente conhecidos.

