Tom Brady faz post misterioso no Valentine´s Day: “O amor não é uma transação”

Ex-jogador usou as redes sociais para comemorar a data de uma forma bem misteriosa para os seus fãs

Recém chegado na vida de solteiro, Tom Brady não deixou de usar as redes sociais para falar do Valentine ́s Day. O muso fez um post bem misterioso e deixou todos os seguidores meio mexidos com a publicação. Vale ressaltar que ele terminou o seu relacionamento com Gisele por causa de uma possível aposentadoria.

“O amor não é uma transação; é uma certa exuberância e doçura de sua emoção ”, escreveu Brady, reproduzindo uma citação de Sadhguru.

As más línguas dizem que os amigos de Tom tentam arrumar alguns encontros para ele, mas ele não aceita, pois não queria ter se divorciado da modelo.