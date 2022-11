Tokinho reage a assalto e se arrepende: “Quando vi a arma apontada pra minha cara, minha reação foi virar e correr”

Influenciador foi surpreendido com dois homens em uma moto e um deles estava armado quando anunciou o assalto

Não está fácil ser brasileiro no Brasil, isso não é novidade para ninguém, mas sabemos que reagir a assalto é uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma, pois não sabemos como os assaltantes podem agir. Tokinho se arrependeu de ter agido quando se deparou com uma arma apontada para seu rosto. O influenciador contou que sofreu uma tentativa de assalto por dois homens na rua. Felizmente, todos ficaram bem e nada foi levado.

“Sei que fui errado em reagir, no susto quando vi aquela arma apontada pra minha cara, minha reação foi virar e correr. Não repita esse tipo de reação, graças a Deus não atiraram e não levaram nada”, escreveu ele no Instagram.

O muso ainda disse que estava esperando o carro de um aplicativo e que estava dentro do hall de entrada do seu prédio, mas um entregador pediu uma foto e ele não negou. “Vamos levar em consideração que os bandidos tentaram assaltar uma criança […] Vocês estão dando risada com a minha corridinha”, brincou.