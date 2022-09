“Todo Rock In Rio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi pra Dua Lipa”, dispara Boninho

O diretor se posicionou em defesa daqueles que não estavam presentes no evento.

O diretor não só do BBB mas de todo o gênero variedades da Globo, Boninho, se mostrou um pouco irritado com as exigências feitas pela cantora Dua Lipa, na transmissão da sua apresentação no festival Rock in Rio.

Através do seu Twitter, o diretor expôs a sua indignação: “Todo @rockinrio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para @dualipa!”

Todo @rockinrio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para @dualipa ! Ela pediu que sua apresentação no @multishow tivesse um delay, atraso de 30 minutos. Pra que???🤷‍♂️🤷‍♂️ Essa galera que faz a transmissão é top! Merece respeito. Ah! Não da tempo de mudar nada — J.B. Oliveira (@boninho) September 12, 2022

Dentre suas exigências, a cantora pediu que a transmissão do seu show tivesse um delay de 30 minutos e que durante a troca de músicas não fosse mostrado o palco. “Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show da @DUALIPA ! Esfria muito o clima para quem está em casa!”.

Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show da @DUALIPA ! Esfria muito o clima para quem está em casa! @rockinrio @multishow — J.B. Oliveira (@boninho) September 12, 2022

Mas para terminar com esse climão, o diretor elogiou a cantora e o seu show e supôs que a culpa dessas exigências seja do empresário da cantora.