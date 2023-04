“Todo mundo erra, menos ela! Olha para o espelho e reconheça suas atitudes”, dispara Sônia Abrão sobre Patrícia Poeta”

Jornalista não deixou de comentar o erro da apresentadora do ‘Encontro’ e diz que Manoel Soares tem que se posicionar, se não chega uma hora que ele vira capacho

Vocês sabem que quando estou no Rio, aqui no Leblon, eu amo assistir a Soninha, não perco um programa (alô, Amilcare, aumenta o salário da Sônia Abrão na RedeTV. Aloca!). A nossa musa da fofoca não deixou de dar um esporro em Patrícia Poeta do jeito que as fofoqueiras sonhavam. Sônia ressaltou que ela sempre tira o corpo fora das tretas que seu programa se envolve, jogando a culpa em outra pessoa.

“Que isso gente? Quando ela vai assumir a responsabilidade, a maturidade e respeito pelo público para dizer: ‘Eu errei’? Todo mundo erra menos ela, parece que ela sempre é a corda mais fraca onde arrebenta. Ela se vitimiza em uma história que ela é a autora, ela é a parte ativa disso tudo. Aí sai e se descabela e não aceita a reação do público, se olha no espelho, reconhece suas atitudes, isso é uma questão de responsabilidade, tem um programa para apresentar, sabe o peso disso? Não é só um salário milionário e entrevistas ensaiadas”, iniciou Sônia.

A apresentadora ainda fala sobre a responsabilidade que ela tem de levar informação para o público e sua comunicação com a equipe. “Você quer ser só a estrela, a paparicada, ninguém pode criticar, ninguém pode se sentir maltratado, porque pela centésima vez você fez isso com Manoel, deu na paciência dele, ele aguentou demais. Se tem alguém humilhado e perseguido é o Manoel Soares, é claro. Ela só quer os ouros não quer assumir a responsabilidade, ela é perfeita!”, ironiza Sônia.