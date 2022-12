‘Todas as Flores’ vai parar na TV aberta!

Sucesso de João Emanuel Carneiro ultrapassou a Glo Play para ganhar espaço na Globo

Eu já sabia que ‘Todas as Flores’ ganharia o espaço no coração das minhas manas noveleiras, mas não quis cantar a pedra, porque eu poderia estar errada. A novela de João Emanuel Carneiro segue fazendo sucesso entre as noveleiras de plantão que acabou de ganhar espaço na TV aberta.

A novela será exibida na Globo no segundo semestre de 2023, evidenciando ainda mais o sucesso da trama. A versão para TV terá cenas inéditas, mas a trama continua com a mesma pegada que encantou os telespectadores que conferem tudo na Globo Play.

Faz um tempo que ando vendo os trechos da novela no Tik Tok, ou seja, se vai para as redes, é porque o sucesso está garantido! É sucesso!