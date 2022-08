Tô passada! Bolsonaro e Michelle almoçaram com assassino de Daniella Perez

Guilherme de Pádua e Juliana Lacerda foram os convidados restritos do presidente

Ave Maria, o show de horror continua e não tem previsão para parar (pelo menos até o mês das eleições). De acordo com Fábia Oliveira, do portal ‘Em Off’, Bolsonaro e Michelle almoçaram com o assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua e sua mulher, Juliana Lacerda.A jornalista ainda disse que o presidente do Brasil ainda visitou a igreja onde Guilherme é pastor em Belo Horizonte no último domingo (07).

O culto contou com a presença do casal Bolsonaro e eu ainda noticiei para vocês as pérolas que saíram da boca da nossa primeira dama. Depois das orações, o casal saiu para um almoço particular na presença de um seleto grupo de convidados, entre eles: Guilherme e Juliana.

A mulher de Guilherme chegou a tirar uma foto com Michelle. Afe! Ambos têm evitado que a notícia e a imagem vaze nas redes com medo de que isso possa prejudicar ambos, ainda mais Bolsonaro concorrendo a um cargo político tão importante.