“Tô me divertindo, sendo livre para usar o que quero”, declara Rafa Kalimann

A atriz usou o Twitter para desabafar sobre os haters que falam das suas roupas

Longe de mim julgar, afinal quem sou eu para falar alguma coisa, mas essa semana, Rafa Kalimann apareceu nas redes com um look que gerou estranheza nos internautas. Como sempre, eles desceram a lenha na influenciadora e ela rebateu tudinho no Twitter, dizendo ser livre para usar o que quer.

“Eu fico vendo o povo espumando no direct me xingando pelo look que EU estou usando como se eles fossem obrigados a usá-lo. Enquanto isso eu tô me divertindo sendo livre para usar o que quero, cada dia mais – e desejando o mesmo pra quem se incomoda”, escreveu.

só vamos conseguir ser a gente mesmo se começarmos a levar as coisas menos a sério,

desprendendo do medo do que o outro pode pensar

sendo honesta com o que queremos mesmo que isso soe estranho — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 24, 2022

Rafa ainda mandou um foda-se para todos que falam mal das suas vestes. Isso aí, quebra tudo!