“Tô de saco cheio já”, desabafa Leidy Elin ao sofrer hate na praia

Amores, estava eu aqui procurando alguma fofoca pelo meu perfil do X (antigo Twitter), quando me deparo com uma postagem de dona Leidy Elin , do BBB 24 e a moça fez um desabafo daqueles sobre um ataque que sofreu publicamente nessa tarde.

Leidy disse que estava apreciando um dia de praia nesse domingão carioca, quando alguém saiu gritando por ela e começo a insultá-la bem no meio de todo mundo

Ela confessou que ela está de saco cheio por viver a vida dela sem incomodar ninguém, pois vive desta maneira.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), a ex-participante do BBB 24pediu para que quem não gosta dela, não dirija a palavra a ela, pois não é necessário.

“Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia. Tô de saco cheio já, porque tô vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra!”